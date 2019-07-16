Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Умаге

В хорватском Умаге проходит турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов Plava Laguna Croatia Open Umag. На старте соревнований россиянин Андрей Рублев встречался с голландцем Робином Хаасе. Игра прошла с преимуществом нашего теннисиста, который вышел во второй круг.

Турнир в Умаге входит в серию ATP World Tour 250 и имеет призовой фонд 586 тыс. евро. Рублев не испытал проблем в игре против опытного представителя Голландии, победив в двух партиях – 6:3, 6:2. Своего соперника во втором круге Андрей узнает в среду, 17 июля.