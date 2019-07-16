Шесть лет колонии за 30 тысяч рублей для ИГ

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима жителя Дагестана, перечислившего в 2016 году 30 тысяч рублей членам международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал представитель суда​​​.

Речь идет об жителе Махачкалы, уроженце Азербайджана Эрике Шабанове. Он был признан виновным в содействии терроризму. Отмечается, что поскольку приговор в законную силу еще не вступил, он может быть обжалован сторонами судебного процесса в апелляционном порядке.