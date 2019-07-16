Трамп назвал прогресс в отношениях с КНДР своей заслугой

Президент США считает, что его администрации удалось добиться больших успехов в отношениях с КНДР. Когда Дональд Трамп пришел к власти, Северная Корея была готова начать войну, но сейчас налажена коммуникация, заявил глава Белого дома. Вашингтон был заинтересован в диалоге, а Пхеньян – нет. Однако сейчас все изменилось, пишет агентство ТАСС.

Также американский президент заявил, что время не имеет значения, если в конечном итоге случится что-то хорошее. Журналисты считают, Трамп говорил о ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове.

Напомним, в 2018 году действительно состоялась историческая встреча президента США и лидера Северной Кореи. Тогда Трамп и Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации региона в обмен на гарантии безопасности КНДР.