Две женщины погибли в Сирии, подорвавшись на мине

Взрыв мины, установленной боевиками в районе Восточная Гута под Дамаском, привел к гибели двух сирийских женщин.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство САНА, сославшись на данные полиции.

Сообщается, что трагедия произошла в тот момент, когда небольшой грузовик, который перевозил крестьян между населенными пунктами Млиха и Джисрин, подорвался на противотанковой мине, заложенной у обочины дороги.

Две крестьянки погибли на месте, еще четверо пострадавших получили ранения и были доставлены в больницу.

Восточная Гута была освобождена правительственными войсками 14 апреля 2018 года. В течение шести лет в расположенных там предместьях господствовали боевики, которые регулярно обстреливали жилые кварталы Дамаска.

4 июля жертвами взрыва фугаса в районе Джаубар на востоке сирийской столицы стали трое ребят в возрасте 13-15 лет, работавших на стройке. Еще один пострадавший был доставлен в госпиталь с осколочным ранением.