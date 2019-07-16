Дроны хуситов напали на аэропорт в Саудовской Аравии

Несколько беспилотников йеменской группировки "Ансар Аллах" атаковали аэропорт в городе Джизан, что на юго-западе Саудовской Аравии. Как уточняют журналисты, нападавшие целились в военные объекты на территории воздушного узла. Во время удара работа гавани была прекращена, пишет агентство ТАСС.

Также сообщается, что йеменские дроны напали еще на военную базу в районе города Хамис-Мушаит. Кроме того, три бепилотника пытались атаковать еще два населенных пункта, но были перехвачены военными.

Напомним, в 2014 году в Йемене разгорелся вооруженный конфликт. Саудовская Аравия встала на сторону республиканского правительства, с которым и воюют хуситы.