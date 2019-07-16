Лига чемпионов. "Црвена Звезда", ХИК и "Сабуртало" идут дальше

В футбольной Лиге чемпионов сыграны повторные матчи первого квалификационного раунда. Во второй круг турнира вышли финский ХИК, сербская "Црвена Звезда", грузинский "Сабуртало", эстонский "Нымме Калью" и мальтийская "Валетта".

ХИК оказался по результатам двух встреч сильнее "Торсхавна" с Фарерских островов – 3:0 и 2:2. "Сабуртало" сумел обойти молдавский "Шериф" – 3:0 и 1:3. "Нымме Калью" выиграл у македонской "Шкендии-79" – 0:1 и 2:1. "Валетта" переиграла "Дюделанж" (Люксембург) — 2:2 и 1:1. "Црвена Звезда" победила литовскую "Судуву" – 0:0 и 2:0.