Госдума обяжет росгвардейцев при обращении к гражданам представляться

Комитет по безопасности Госдумы в ближайшее время рассмотрит вопрос, касающийся поправок в действующий закон о Росгвардии в части обязанности сотрудников представляться при их обращении к гражданам в условиях несения охраны правопорядка.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что к тем сотрудникам Росгвардии, которые выполняют правоохранительные задачи, необходимо применить требования закона "О полиции" о том, что при обращении к гражданам на улице надо представляться и предъявлять удостоверение личности.

При этом Хинштейн отметил, что это требование не касается тех сотрудников, которые выполняют специальные задачи, поскольку раскрытие их статуса может повлечь угрозу их жизни.

Ранее портал "ПроВладимир", ссылаясь на пресс-службу управления Росгвардии по Владимирской области, проинформировал читателей о том, что закон "О войсках национальной гвардии РФ" не обязывает сотрудников и военнослужащих ведомства при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение.