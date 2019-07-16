Бывшего бухгалтера "Седьмой студии" отпустили из-под домашнего ареста

Фигуранта дела режиссера Кирилла Серебренникова — бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом сообщил ее адвокат Юрий Ефименков.

По его словам, она уже вышла на работу в театр "У Никитских ворот" Марка Розовского.

Следствие считает, что фигуранты дела "Седьмой студии" похитили 133 млн рублей, выделенных на театральный проект "Платформа".

Кроме Серебренникова и Масляевой, это директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и ее гендиректор Юрий Итин, передает телеканал "Россия 24".