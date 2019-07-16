Ливень в Москве затопил некоторые подземные переходы

Москву накрыл сильный ливень с грозой. Порывы ветра достигали 15 метров в секунду. Некоторые участки улиц и подземные переходы затопило, на станции метро "Котельники" образовалась протечка.

Сотрудников "Мосводостока" перевели на усиленный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойную работу ливневой канализации. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жителей столицы также ждут дожди, сообщает телеканал "Россия 24".