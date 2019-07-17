Лавров о деле Вышинского: судебное разбирательство напоминает театр абсурда

Журналиста арестовали за его профессиональную деятельность — эту точку зрения поддерживает министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью газете "Аргументы и факты" он сообщил, что МИД требует немедленно освободить Кирилла Вышинского.

"Судебное разбирательство по делу главного редактора "РИА Новости – Украина" напоминает театр абсурда", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, нет сомнений, что журналиста арестовали незаконно – исключительно за его принадлежность российскому СМИ и честное освещение текущих событий.

"Это, похоже, понимают и украинские прокуроры, откладывающие слушания под предлогом ознакомления с материалами следствия", — отметил Сергей Лавров.

Глава МИД России потребовал от Киева немедленного освобождения Кирилла Вышинского и полного восстановления его прав.

По его словам, российские дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатами журналиста, а доступ к нему самому украинская сторона не предоставила.

"Прилагаем максимум усилий в работе с иностранными партнерами, в том числе на международных площадках, побуждая их воздействовать на Киев с целью ускорения положительного решения этого вопроса", — подчеркнул Сергей Лавров.