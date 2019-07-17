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17 июля 201901:33 Станислав Бернвальд

Тулунский район: про одних пострадавших забыли, другим предлагают судиться за компенсацию

Тулунский район: про одних пострадавших забыли, другим предлагают судиться за компенсацию

Более 260 проб воды и грунта взяли военные химики в районах Иркутской области, находившихся в зоне паводка. После исследований никаких отклонений от норм не обнаружили. Мониторинг территорий ведется постоянно. Дома дезинфицируют. Из подвалов выкачивают воду. Помогают не только военные, но и волонтеры.

Река Ия после проливных дождей, которые шли последние трое суток, вновь поднялась. Но, как уверяют синоптики, этот подъем временный и опасности в себе не несет. Но к реке, наделавшей столько бед в регионе, по-прежнему внимание особое.

Несмотря на то, что официально спасательная операция уже завершена, поисковая операция продолжается. В Тулунском районе, по официальным данным, три человека по-прежнему статься пропавшими без вести. И поэтому ежедневно спасатели выходят в акваторию и обследуют прибрежную полосу и острова.

В городах и поселках, попавших в зону бедствия, постоянно мониторится эпидемиологическая обстановка. Ежедневно сотрудники Роспотребнадзора берут на анализ воду.

В отдаленных селах Тулунского района волонтеры и члены всероссийского студенческого комитета спасателей помогают жителям привести в порядок пострадавшее от паводка жилье. Насосами откачивают воду из подвалов домов, специальными пушками просушивают стены.

Но про некоторые деревни местные власти и вовсе забыли. Николаю за гуманитарной помощью приходится плыть до соседней деревни на лодке несколько километров. Там до сих пор нет питьевой воды.

Жанна Гоморова живет в деревне в доме своего отца уже несколько лет. Работает в детском саду, здесь ее знает каждый. Когда пришла большая вода, успела только забрать детей и увести на возвышенность. Ее дом, к счастью, не унесло, но жить там невозможно. В какой-либо компенсации Жанне местные чиновники отказали – мол, восстанавливай все за свой счет или иди в суд.

Сегодня волонтеры сказали Жанне, что печь в ее доме необходимо полностью перекладывать, так как водой были повреждены капитальные конструкции. И это надо успеть сделать еще до холодов. Так же, как и ремонт. На что его делать мать двоих детей не знает, а уезжать ей попросту некуда.

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