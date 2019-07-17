В ООН обеспокоились новым законом об исключительности украинского языка

Урегулировать конфликт в Донбассе киевские власти смогут при наличии политической воли. Об этом заявила заместитель генсекретаря ООН Розмари ДиКарло. Она выразила обеспокоенность тем, что закон об исключительности украинского языка может негативно сказаться на правах нацменьшинств.

Закону о языке, принятому на Украине, было посвящено заседание Совбеза ООН. Инициатором встречи стала Россия, сообщает "Россия 24".

В Москве неоднократно подчеркивали: документ, подписанный еще Порошенко под занавес его президентства, ущемляет права граждан, разговаривающих на других языках. В первую очередь, на русском.