Главой Еврокомиссии стала министр обороны ФРГ: Меркель и бундесвер отмечают победу
Урсулу фон дер Ляйен избрали главой Еврокомиссии. Впервые высший орган исполнительной власти Евросоюза возглавила женщина. Врач-гинеколог по образованию, мать семерых детей, она работала в кабинете Ангелы Меркель с 2005 года, последние пять лет возглавляла оборонное ведомство Германии. Полномочия министра фон дер Ляйен сложит с себя, чтобы полностью сфокусировать свое внимание на работе в Еврокомиссии.
Ее победу нельзя назвать убедительной. Для утверждения в должности ей требовалось 374 голоса, а набрала она 383. Перевес минимальный.
Очевидно, что политик руководствуется принципом все или ничего. Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что покинет пост министра обороны Германии. Иными словами, если бы нынешнее голосование завершилось не в ее пользу, то Ляйен осталась бы ни с чем.
Но в Страсбурге оценили не только хладнокровие немецкого политика, но и ее программную речь. Выступила Ляйен на трех языках: немецком, французском и английском. Ее видение Европы сводится к левому развороту, а также требованию более активно защищать окружающую среду.
"Если мы хотим идти по европейскому пути, мы должны сначала возродить наше единство. Наша неотложная задача – сохранить нашу планету здоровой. Это величайшая ответственность и возможность нашего времени. Я хочу, чтобы к 2050 году Европа стала первым климатически нейтральным континентом в мире", — заявила она.
Своим триумфом Урсула фон дер Ляйен обязана прежде всего Ангеле Меркель. В Брюсселе ни для кого не секрет, что министр обороны Германии входит в ближайшее окружение канцлера. Ангеле Меркель, несмотря на постепенную утрату влияния в Брюсселе, удалось продавить кандидатуру фон дер Ляйен сначала в переговорах с Макроном, а затем и в Европарламенте.
В Берлине есть повод отметить победу. В результате политического торга самый высокий пост в Евросоюзе уходит немецкому политику. Как бы то ни было, бутылки с шампанским откроют не только в ведомстве канцлера.
"Из-за вашей экономии от бундесвера ничего не осталось, — говорит Йорг Мойтен, лидер партии "Альтернатива для Германии". – Оснащение нашей армии еще никогда не было настолько скверным. Об обороноспособности немецких вооруженных сил говорить не приходится. В бундесвере завтра вздохнут полной грудью, когда вы вне зависимости от исхода голосования покинете пост министра обороны ФРГ".
Благодаря усилиям Урсулы большая часть самолетов и вертолетов люфтваффе не в состоянии подняться в воздух. Устарела тяжелая техника. А на учениях НАТО немецким военным вместо оружия или хотя бы макетов винтовок выдавали покрашенные в черный цвет метлы. По всей видимости, в Европарламенте такой творческий подход ценят, как и тот факт, что по образованию будущая преемница Жан-Клода Юнкера — гинеколог. Главное, чтобы по окончании ее срока Европейская комиссия не оказалась в таком же плачевном состоянии, как и немецкий бундесвер.
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