Число госпитализированных в лагере "Лучистый" возросло, среди них есть вожатые

В администрации города Евпатория сообщили, что число детей и взрослых из числа вожатых, госпитализированных с отравлением из лагеря "Лучистый", превысило 40 человек.

Состояние госпитализированных в основном легкое и среднее. У всех схожие симптомы – рвота и диарея. Но угрозы для жизни ни для кого из пострадавших нет.

Начальник детского оздоровительного лагеря Ренат Каюмов рассказал, что пострадали дети в возрасте от 7 до 17 лет. Они приехали из Казани. Есть ребята, у которых легкая форма отравления, и им госпитализация не потребовалась, сообщает ТАСС.

Детский оздоровительный лагерь "Лучистый" находится на западном побережье Крыма в поселке Заозерное на берегу Каламитского залива. В настоящее время в лагере находятся 700 детей. Учреждение работает в штатном режиме.