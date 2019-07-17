Рядовым и сержантам осенью увеличат денежное довольствие

С 1 сентября этого года планируется существенно увеличить денежное довольствие контрактников рядового состава и принять ряд других мер по усилению соцзащиты рядовых и сержантов, сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на главу военного ведомства Сергея Шойгу.

Президент России Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту.

Уже с 1 сентября планируется повысить денежное довольствие некоторым категориям водителей; оформить механизм повышения выплат за наем жилья.

Также планируется предоставить равные права на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для рядовых и сержантов, а также для курсантов военных образовательных организаций независимо от места прохождения службы.