Красноярские леса продолжают гореть

В Красноярском крае продолжаются лесные пожары. Горит почти 70 тысяч гектаров.

Пока возгорания тушат ручным способом. То есть с помощью ранцев, которые вмещают 20 литров воды. Из-за труднодоступности очагов, наземную технику использовать невозможно.

Авиалесоохрана уже перебросила дополнительные силы на борьбу с огнем. Самая непростая ситуация на севере региона. Там все осложняется сильным ветром и высокой температурой, передает "Россия 24".

Сложная обстановка и в Иркутской области. Там также очень много труднодоступных очагов возгораний. Поэтому проводятся взрывные работы для прокладки специальных грунтовых противопожарных полос.