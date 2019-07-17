Морская часть "Северного потока-2" уложена на две трети

Морская часть газопровода "Северный поток-2" уложена на две трети. Об этом сообщил "Газпром". По дну Балтийского моря протянули 1628 километров труб.

Новую газовую магистраль тянут преимущественно вдоль уже действующего "Северного потока". Правда, конечный маршрут до сих пор не утвержден, несмотря на то, что уже к концу года планируется начать прокачку топлива по трубопроводу.

Процесс пытается тормозить Дания, через территориальные воды которой проходит часть магистрали. Поводом избрали вопрос экологии: мол, надо установить, насколько безопасен в этом отношении проект. Хотя остальные страны — Россия, Финляндия, Швеция и Германия — все необходимые одобрения выдали.

Эксперты уверены: Копенгаген действует с оглядкой на США, которые всячески противятся окончанию завершения строительства газопровода.

"Здесь политика очевидна, — говорит Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. – Наверное, чтобы не потерять лицо, Дания будет пытаться максимально затягивать сроки, понимая, что через какое-то время сроки станут критичными для "Газпрома", и он будет пытаться уже переделывать проект и идти помимо разрешения Дании".

Впрочем, и без разрешения Копенгагена проект будет завершён, заверяют в "Газпроме". Если что, там просто скорректируют маршрут в обход датского участка. Сроки строительства при этом увеличатся незначительно — примерно на неделю, передает телеканал "Россия 24".