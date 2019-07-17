Танкер в Ормузском проливе отбуксировали или захватили: две версии одного события

Иностранный танкер, который якобы пропал в Ормузском проливе, отбуксировали на ремонт. Сделали это иранские ВМС после того, как получили сигнал о помощи. Об этом заявили в МИД Исламской республики.

В Пентагоне версия звучала иная: якобы, судно было захвачено иранцами, передает "Россия 24".

Кому именно принадлежит нефтяной танкер, доподлинно не ясно. В зарегистрированной компании-владельце сообщили, что уже продали его другой компании. А там, в свою очередь, заявили, что фирма вообще никакими судами не владеет.