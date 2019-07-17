Трамп призвал осудить темнокожих конгрессвумен за ложь и ненависть к США

Жульничество со стороны демократов и не капли расизма. Так объяснил свои скандальные высказывания в Twitter Дональд Трамп.

Политические оппоненты главы Белого дома внесли в палату представителей проект резолюции с осуждением его слов в адрес четырех темнокожих конгрессвумен, передает "Россия 24".

Американский президент предложил им отправиться в страны своего происхождения вместо того, чтобы критиковать его политику.

Сам Трамп вины не признает, и напротив, призывает осудить женщин-конгрессменов за ложь и ненависть к США.