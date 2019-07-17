Бразильянка Кунья выиграла заплыв на 5 км

В южнокорейском Кванджу продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Разыграны медали в плавании на 5 километров на открытой воде у женщин. Победу одержала бразильянка Ана Мария Кунья.

Кунья проплыла пять километров за 57 минут 56 секунд. Всего одну секунду уступила ей француженка Орели Мюллер. Третий результат у американки Ханны Мур и немке Леони Бек, проигравшим чемпионке 2 секунды. Что касается россиянок, то Мария Новикова заняла 20 место, а Валерия Ермакова – 22.

В общекомандном зачете впереди сборная Китая, завоевавшая 12 медалей – 9 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую. У сборной России 4 золотых и 3 серебряных. Третье место делят команды Германии и Украины – по одной золотой и две бронзовых.