Даниле Де Росси может оказаться в Аргентине

Самый популярный клуб Аргентины "Бока Хуниорс" заинтересован в итальянском полузащитнике Даниэле Де Росси. Аргентинцы предлагают 36-летнему футболисту контракт сроком на один год.

Чемпион мира 2006 года Даниэле Де Росси провел всю карьеру в "Роме". Но римляне не продлили контракт со своим ветераном, и Даниэле стал свободным агентом. Полузащитник рассмотрел разные варианты трудоустройства, но так и не нашел новый клуб.

Де Росси собрался завершить карьеру и войти в тренерский штаб сборной Италии. Однако предложение "Боки Хуниорс" может изменить планы итальянского футболиста.