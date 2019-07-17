Голландец Де Лигт прибыл в Турин для подписания контракта с "Ювентусом"

Защитник "Аякса" и сборной Голландии Маттейс Де Лигт прибыл в Турин, где в ближайшее время подпишет контракт с "Ювентус". 19-летний защитник обойдется чемпионам Италии в 150 миллионов евро.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", Де Лигт подпишет с туринцами пятилетний договор. Заработная плата голландца составит 12 миллионов евро в год, не считая бонусов. Столько же получит агент футболиста Мино Райола.

"Ювентус" выиграл борьбу за Де Лигта у "Барселоны". В прошлом сезоне Маттейс провел 55 матчей за "Аякс", в которых забил 7 мячей.