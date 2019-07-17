Лефортовский суд рассмотрит дело об аресте 24 украинских моряков

Ходатайство следственного управления ФСБ рассмотрит 17 июля Лефортовский суд Москвы. Заседание начнется в 10 часов. Судьям предстоит продлить арест 24 украинским морякам. Они участвовали в провокации в Черном море: выполняли приказ по скрытому проходу через временно закрытый Керченский пролив. На заседание приехала уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

Для того, чтобы остановить два украинских бронекатера и судно ВМС Украины, российским пограничникам пришлось применить силу после того, как украинцы расчехлили оружие на борту бронекатеров. Три украинских моряка получили легкие ранения обшивкой бронекатеров, напоминает РИА Новости. Военных моряков с Украины задержали за нарушение российской государственной границы. По части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России ("Незаконное пересечение границы России в составе организованной группы") им и приходится теперь отвечать. Морякам грозит до 6 лет тюремного заключения. Уголовное дело состоит из 20 томов. С учетом количества обвиняемых и их защитников ознакомление с материалами дела займет минимум три месяца.

Инцидент с двумя малыми артиллерийскими бронекатерами "Бердянск", "Никополь" и рейдовым буксиром "Яны Капу" произошел 25 ноября 2018 года. Военные корабли не только нарушили государственную границу России в Черном море, но и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. На борту военных кораблей было 22 моряка и два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

Москва предложила Киеву освободить задержанных моряков на определенных условиях, однако МИД Украины на это отреагировал крайне негативно.