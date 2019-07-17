"Спартак" подпишет контракт с полузащитником Мирзовым

Полузащитник сборной России и "Ростова" Резиуан Мирзов в ближайшее время станет игроком "Спартака". Контракт 26-летнего футболиста с москвичами рассчитан на три года.

Как сообщает Чемпионат.com, клубы согласовали переход Мирзова. В ближайшее время Резиуан присоединится к "Спартаку". Подробности сделки пока неизветны.

Ризиуан Мирзов принадлежит "Ростову". Прошлый сезон полузащитник провел в аренде в тульском "Арсенале", где проявил себя с наилучшей стороны. Резиуан забил 6 мячей в 26 встречах и получил вызов в сборную России. Ранее Мирзов играл за "Спартак-Нальчик", московское "Торпедо" и грозненский "Ахмат".