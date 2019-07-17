"Милан" планирует пригласить Модрича и Байи

Один из самых титулованных клубов Италии "Милан" собирается усилить состав. Ряды команды могут пополнить лучший футболист 2018 года Лука Модрич их "Реала" и защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич не исключает своего ухода из "Реала". Представители футболист встречались с руководством "Милана". Итальянцы заинтересованы в приглашении Обладателя Золотого мяча, но их может отпугнуть высокая зарплата 33-летнего полузащитника.

Миланцы также хотят укрепить центр обороны за счет приглашения Эрика Байи, у которого не складывается карьера в "Манчестер Юнайтед". Контракт ивуарийца с английским клубом истекает в 2020 году, и "МЮ" также заинтересован в продаже игрока.