Назван самый плохой день для рубля
В споре относительно дальнейшей судьбы рубля на следующей неделе мнения аналитиков разделились почти поровну, но все-таки оптимисты идут с небольшим отрывом. Среди них эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский. Выступая в "Российской газете", он назвал несколько событий следующей недели, которые станут радостными поводами для инвесторов. Впрочем, есть и один повод для пессимизма.
Так, 24 июля будут обнародована величина внешнеторгового баланса США. Это позволит построить более точно предсказать, как зависит чрезмерное укрепление доллара от перспектив победы в торговых войнах, которые затеял Трамп. А 26 июля опубликуют данные о ВВП США за второй квартал 2019 года, которые тоже позволят судить о позициях американской валюты.
Но самой главной новостью следующей недели будет полугодовая финансовая отчетность таких мегакорпораций, как Amazon, Johnson & Johnson, Halliburton, Intel и 3M. Станет ясно, насколько нынешний курс доллара комфортен для этих компаний. Скорей всего, зависимость доллара от других валют будет усиливаться, а значит произойдет его курсовая коррекций, что, в свою очередь, приведет к очередному усилению рубля. Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Однако на последнюю пятницу июля в Центробанке назначено заседание по монетарной политике, которое способно развернуть рубль в сторону падения. Ведь помимо фактора цены на нефть и антироссийских санкций, которые существенно влияют на курс, существует и "бюджетное правило". Согласно этому правилу, ЦБ может неограниченно скупать валюту для Минфина, что, конечно же, не способствует укреплению рубля.
Так что 26 июля может стать самым плохим днем недели для национальной валюты России.
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