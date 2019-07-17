Маски не помогли: рецидивисты из Клина попались на краже камер видеонаблюдения

Подмосковные полицейские задержали жителей Клина, похитивших камеры уличного наблюдения, об этом в среду, 17 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее судимые мужчины 24 и 25 лет от роду, решили поживиться за счет системы видеонаблюдения "Безопасный город" и похитили четыре камеры в городском парке.

Очевидно, злоумышленники не совсем осознавали, что преступление транслируется в режиме реального времени, однако все же позаботились о соблюдении инкогнито и использовали маски.

В итоге один из грабителей был задержан с поличным прямо на месте кражи. Его подельника полицейские поймали в тот же день.

Похищенное было изъято, а в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу", максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет лишение свободы на срок до десяти лет.