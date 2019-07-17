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17 июля 201912:28

Адская "библиотека": в аэропорту Мариуполя существовала тайная тюрьма СБУ

Агентство РИА Новости нашло новые документальные доказательства, свидетельствующие о существовании тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя. Согласно известной информации, она принадлежала батальону "Азов" при негласном покровительстве Службы безопасности Украины. Подробности о тюрьме собраны в расследовании, которое будет опубликовано в нескольких частях.

Ранее сообщалось, что в марте бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя, которую иначе называют библиотекой. Журналисты РИА Новости собрали свидетельства тех людей, которые прошли через нее. Жертвы рассказали о пытках и угрозах.

В тайную тюрьму, по предварительным данным, попадают бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики, а также те, кого подозревают в симпатиях к сепаратистам.

Мониторинговой миссией ООН зафиксированы 16 случаев незаконных задержаний, а также удержания под стражей. Например, одна из пленниц рассказала, что сотрудники СБУ запугивали ее неким рвом, в который сбрасывали тела погибших от пыток. Также известно о пытках электричеством и бензопилой. Все это не средневековые фантазии или вымыслы из фильмов ужасов, а реальные издевательства из 21 века.

Жительница Мариуполя Татьяна Ганжа вспоминает свое пребывание в тюрьме. Она провела там десять дней. Ганжа была членом Компартии Украины, которая ныне запрещена в этой стране. Она участвовала в митингах протеста в Мариуполе, в референдуме 11 мая о будущем Донецкой области. "Азов" задержал ее в октябре 2014 года.

По словам Татьяны, внутри в тюрьме есть светлый коридор, где много пластиковых дверей. "Я поняла, что это холодильник… Страшное место", — отмечает Ганжа. По ее словам, она провела в аэропорту десять суток, с 30 октября по 8 ноября. Женщина утверждает, что в камере, где находилась, стоят зарубки. Таким образом заключенные, чтобы не сойти с ума и хоть как-то ориентироваться по времени, отмечали дни, проведенные в тюрьме. Также на стене были кем-то нарисованы слоники, символизировавшие дни. Впоследствии Татьяна узнала, что они были сделаны еще одной заключенной Натальей Мякотой.

Ганжа описывает происходящее в аэропорту как "реальный ад, место смерти". По ее словам, у нее была перебита переносица, а левое ухо не слышало. Женщина утверждает, что вспоминать все это тяжело. Но "ВСУшник-мальчишка", который водил ее в туалет по злополучному коридору, сказал, что за два дня до нее в тюрьме насмерть забили девочку, тоже Татьяну.

Женщине постоянно угрожали ямой и рвом, в который скидывали тела погибших, намекая, что скоро она пополнит их числа. Также пугали психологической пыткой, когда еще живого человека отправляют на время к мертвым.

На вопрос о том, сколько похоронено в этой яме человек, Татьяна говорит, что очень много, поскольку люди пропадали бесследно еще до ее заключения. Возможно, счет идет на сотни.

Ганжа утверждает, что из ее дома "товарищи из "Азова" забрали все — систему отопления, окна, двери. Это члены "добровольческих батальонов" отправляли себе в качестве трофея.

Также известно об Ольге Селецкой, которая провела в тюрьме сутки. По ее словам, в аэропорту угрожают, что туда же могут привезти семью, мужа, детей, которых убьют у тебя на глазах.

Селецкая рассказывает, что одна из популярных пыток у истязателей — это топить человека в бочке или пытать его мокрой тряпкой. На лицо лежащему кладут тряпку и медленно поливают ее водой, чтобы человек начал захлебываться.

Ольга запомнила позывные двух врачей — "Мясник" и "Доктор". Заключенных называли "книгами", а место содержания — "библиотекой". По словам Селецкой, она видела многих в подвале СБУ, которые также прошли мариупольский аэропорт. Эти люди были сильно избиты и покалечены. Ольга слышала, что некоторые из них уже не возвращались после допросов.

Журналистка, главный редактор "Муниципальной газеты" Елена Блоха узнала в подполковнике СБУ Прозорове человека, который участвовал в ее задержании. Свои впечатления от аэропорта женщина описала в книге "90 дней в плену", которая пока существует только в электронном виде.

Блоха рассказывает о своем задержании. По ее словам, сотрудник СБУ попросил ее проехать с ними, утверждая, что все хорошо. Через полчаса они приехали в аэропорт. На территории было несколько блок-постов, на них были награждения не только из мешков с песком, но и противотанковые ежи с колючей проволокой. На постах стояли вооруженные люди с маской. Со стороны здания были слышны крики и удары, похожие на то, что кого-то избивают.

Елене Блохе даже удалось попасть в «холодильники», где содержались заключенные. По ее словам, там было помещение 3 на 1,5 метра, выложенное белым кафелем, где стоял всего один стул. На нем сидела девушка с бледным лицом. После того, как сотрудник тюрьмы закрыл дверь, в комнате стало темно и душно. Судя по всему, там не было никакой вентиляции.

Сокамерница рассказала Блохе, что ее два раза водили на "расстрел", где добивались признаний о том, что она диверсант ДНР.

Ранее на пресс-конференции Василий Прозоров продемонстрировал фотографии девяти пленных из "библиотеки". На них были запечатлены люди разных возрастов — от подростка до стариков. Все они были со следами сильных избиений.

По словам подполковника СБУ, где-то на территории аэропорта были и тайные захоронения тех, кто не смог выдержать пыток или просто был убит надзирателями.

В расследовании РИА Новости приведены разнообразные доказательства существования тюрьмы. Среди них документ из самой СБУ, информация бывших сотрудников силовых структур, различные копии документов, а также видеоинтервью с бывшими заключенными.

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