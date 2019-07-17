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17 июля 201912:32

Стив Брюс возглавил "Ньюкасл"

EPA

Стал известен новый тренер английского "Ньюкасла". Им стал Стив Брюс, в прошлом сезоне работавший с "Шеффилд Уэнсдэй".

58-летний Стив Брюс, в прошлом капитан "Манчестер Юнайтед", бывший тренер "Уигана", "Сандерленда", "Бирмингем Сити" и "Астон Виллы", заменил на этом посту испанца Рафаэля Бенитеса. На пост, ставший вакантным, претендовали Стивен Джеррард и Микель Артета, но руководство "Ньюкасла" предпочло более опытного Брюса.

В прошлом году "Ньюкасл" занял 13 место в премьер-лиге. Этот результат не устроил руководство "сорок" и стало причиной от продолжения работы с Бенитесом.

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