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Провокации в Керченском проливе 21 минута назад
13 из 24 украинских моряков продлили арест
Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца. Власюк, Гриценко, Драч, Зинченко, Головаша и Попов пробудут в СИЗО минимум до 24 октября 2019 года. Следом арест был продлен еще семерым: Артеменко, Беспальченко, Варимезу, Костышину, Сороке, Мельничуку и Чулибе.
Расследование уголовного дела о нарушении российской госграницы 24 украинскими моряками на малых бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовым буксиром "Яны Капу" завершено. В деле насчитывается 20 томов, отмечает ТАСС. Знакомство с ними обвиняемых и их адвокатов займет не менее трех месяцев.
Все задержанные участвовали в провокации, подготовленной СБУ, по скрытному прохождению временно закрытого для судоходства Керченского пролива. Эта провокация нужна была Киеву для того, чтобы против России западными странами была введены новые санкции. При этом в сентябре военные корабли Украины нормально прошли Керченским проливом из Черного в Азовское море, соблюдая все правила, уведомив о своем проходе капитана Керченского порта.
25 ноября 2018 года украинские катера решили никого о своем движении не уведомлять, а прорываться силой. После того, как российские пограничники отрыли по ним огонь, трое моряков получили легкие ранения. Опасно маневрировавшие катера и судно ВМСУ были задержаны в российских территориальных водах. Всем украинским морякам предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой").
При этом российская омбудсмен Татьяна Москалькова подчеркнула, что Москва готова освободить украинских моряков под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе и вернуть арестованные корабли. Россия и Украина обсуждают вопрос обмена украинских моряков, добавил замглавы МИД России Григорий Карасин. МИД Украины категорически отверг предложение российской стороны. Это вызвало конфликт между шестым президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным.
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