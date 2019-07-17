В Клину воры попали в объективы камер, которые пытались украсть

Попали в объективы камер, которые хотели украсть: в подмосковном Клину двое злоумышленников похитили комплексы фиксации системы "Безопасный регион". Кражу тщательно спланировали: днем изучили территорию местного парка, а ночью вернулись и сняли сразу четыре камеры общей стоимостью 250 тысяч рублей.

Однако похитители не учли, что записи уже поступили на сервер полиции. Одного из них задержали на месте преступления, второй успел скрыться, но спустя несколько часов полицейские нашли и его. Теперь их будут судить за покушение на кражу и заставят компенсировать расходы на повторную установку камер.