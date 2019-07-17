Любовь и эпатаж: феминистку Марию Арбатовау усмирил индийский раджа

В середине 1990-х мало кто оставался равнодушным к высказываниям журналиста и писателя Марии Арбатовой о любви, семье, отношениях между мужчиной и женщиной. Для того времени они были весьма смелыми и неординарными.

Кто-то воспринимал ее как мудрую женщину, несмотря на молодые годы, а кого-то очень раздражали и ее взгляды, и события бурной молодости журналистки: уход из дома в 15 лет, тусовки с хиппи, роман с художником, первый – студенческий – брак, в котором родились сыновья Петр и Павел, потом – развод, второй брак – и снова развод.

При этом Арбатову за ее взгляды называли "феминисткой", хотя в "Судьбе человека" она признается, что на девичью самооценку повлиял отец, который очень радовался рождению долгожданной дочери и смотрел на нее влюбленными глазами.

Мария рассказывает, что мир этот рухнул для нее в 11 лет, когда отца не стало.

"Потому что папа был такой стеной, из-за которой я выглядывала в мир", – поясняет писательница.

С мамой и старшим братом отношения складывались очень непросто. В 15 лет из-за "психологического давления" она уже начала жить взрослой жизнью — ушла из дома и тогда же пришла в школу юного журналиста.

Любовные страсти в жизни Арбатовой бушевали нешуточные, но прочными союзы с двумя мужьями так и не стали.

Когда она развелась со вторым мужем — политиком Олегом Вите, уже повзрослевшие сыновья сказали Арбатовой: "Мама, тебе нужен мужчина, который был бы сильнее тебя".

И такой мужчина в ее жизни появился. Уже больше 10 лет она вместе с мужем-индусом — настоящим раджой из индийской сказки.

Где Арбатова познакомилась с ним? Как приняли русскую жену его родственники, и как на него отреагировали сыновья Марии? Как сейчас, спустя годы, она вспоминает себя 15-летнюю – сбежавшую из дома девушку, тусовавшуюся с хиппи?

Как вспоминает свою первую страсть к художнику, рисовавшему ее портрет? За что благодарна и первому, и второму мужу? И как на события в ее женской судьбе влияла политика? И как стала ведущей передачи "Я сама"?

Об этом и не только беседа Бориса Корчевникова с Марией Арбатовой в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".