Крылатые муравьи, наводнившие столицу, исчезнут через несколько дней

В столице — нашествие летающих муравьев: полчища насекомых появились в парках и даже во дворах домов. Но, как объясняют экологи, поводов для тревоги нет — для людей это явление никакой опасности не представляет.

Крылатые муравьи исчезнут уже через несколько дней, а их активность связана с созданием новых колоний — это происходит только раз в году. Правда, этим летом из-за теплой и влажной погоды насекомых значительно больше.