Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 июля 201913:38

Крылатые муравьи, наводнившие столицу, исчезнут через несколько дней

Крылатые муравьи, наводнившие столицу, исчезнут через несколько дней

В столице — нашествие летающих муравьев: полчища насекомых появились в парках и даже во дворах домов. Но, как объясняют экологи, поводов для тревоги нет — для людей это явление никакой опасности не представляет.

Крылатые муравьи исчезнут уже через несколько дней, а их активность связана с созданием новых колоний — это происходит только раз в году. Правда, этим летом из-за теплой и влажной погоды насекомых значительно больше.

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

13:08

Сотрудник "банковского управления" ФСБ признался в разбое

12:51

6 из 24 украинских моряков продлили арест

12:44

МИД РФ: сообщения о том, что Россия не выдает визы американским учителям - откровенная ложь

12:20

Иван Голунов вызван в Следственный комитет

11:25

Путин поздравил Меркель с 65-летием по-телефону и телеграммой

10:55

В Жуковском сел Ил-76 c неисправной гидравликой

09:37

Россиян обвинили во взрывах на салюте в Минске

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Адская "библиотека": в аэропорту Мариуполя существовала тайная тюрьма СБУ

Адская "библиотека": в аэропорту Мариуполя существовала тайная тюрьма СБУ

1 час назад
Иван Голунов вызван в Следственный комитет

Иван Голунов вызван в Следственный комитет

50 минут назад
Премьер Малайзии: "Боинг" сбила ракета, но неизвестно чья

Премьер Малайзии: "Боинг" сбила ракета, но неизвестно чья

1 час назад
13 из 24 украинских моряков продлили арест

13 из 24 украинских моряков продлили арест

15 минут назад
МИД РФ: сообщения о том, что Россия не выдает визы американским учителям - откровенная ложь

МИД РФ: сообщения о том, что Россия не выдает визы американским учителям - откровенная ложь

39 минут назад
"Учись варить борщ": из-за развода Шейк и Купера Леди Гагу атаковали тролли

"Учись варить борщ": из-за развода Шейк и Купера Леди Гагу атаковали тролли

1 час назад
Цены на нефть рухнули на фоне готовности Ирана к переговорам с США

Цены на нефть рухнули на фоне готовности Ирана к переговорам с США

7 часов назад
Торговец роскошью обошел Гейтса на миллиард в рейтинге Bloomberg

Торговец роскошью обошел Гейтса на миллиард в рейтинге Bloomberg

57 минут назад
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

2 часа назад
Путин поздравил Меркель с 65-летием по телефону и телеграммой

Путин поздравил Меркель с 65-летием по телефону и телеграммой

1 час назад
В доклад НАТО случайно попал список ядерных баз США в Европе

В доклад НАТО случайно попал список ядерных баз США в Европе

2 часа назад
Назван самый плохой день для рубля

Назван самый плохой день для рубля

2 часа назад
Отрекшийся монарх Малайзии развелся с российской королевой красоты

Отрекшийся монарх Малайзии развелся с российской королевой красоты

3 часа назад
Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"

Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"

1 час назад
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
Нетрезвый житель Иркутска покатался на крыше пикапа, упал и умер

Нетрезвый житель Иркутска покатался на крыше пикапа, упал и умер

8 минут назад
В Клину воры попали в объективы камер, которые пытались украсть

В Клину воры попали в объективы камер, которые пытались украсть

22 минуты назад
В селе под Ставрополем потекли розовые ручьи с отходами

В селе под Ставрополем потекли розовые ручьи с отходами

1 час назад
Что почем? Все универсалы, которые можно купить в России

Что почем? Все универсалы, которые можно купить в России

1 час назад
В современной ДНК нашли следы двух неизвестных науке человеческих видов

В современной ДНК нашли следы двух неизвестных науке человеческих видов

1 час назад
Решение принято: Toyota отправляется на Луну

Решение принято: Toyota отправляется на Луну

1 час назад
Спасатели за сутки откачали в Тулуне 30 тысяч кубометров воды

Спасатели за сутки откачали в Тулуне 30 тысяч кубометров воды

1 час назад
В Жуковском сел Ил-76 c неисправной гидравликой

В Жуковском сел Ил-76 c неисправной гидравликой

2 часа назад
Спикер Госдумы предложил устранить дисбаланс между ветвями власти

Спикер Госдумы предложил устранить дисбаланс между ветвями власти

2 часа назад
Россиян обвинили во взрывах на салюте в Минске

Россиян обвинили во взрывах на салюте в Минске

3 часа назад
Трамп призвал осудить темнокожих конгрессвумен за ложь и ненависть к США

Трамп призвал осудить темнокожих конгрессвумен за ложь и ненависть к США

5 часов назад
Иркутская область: военные проводят вакцинацию детей-сирот

Иркутская область: военные проводят вакцинацию детей-сирот

6 часов назад
Лунное затмение было видно почти во всех частях света

Лунное затмение было видно почти во всех частях света

6 часов назад
Легкая атлетика. Мария Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд

Легкая атлетика. Мария Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд

6 часов назад
Танкер в Ормузском проливе отбуксировали или захватили: две версии одного события

Танкер в Ормузском проливе отбуксировали или захватили: две версии одного события

7 часов назад
Морская часть "Северного потока-2" уложена на две трети

Морская часть "Северного потока-2" уложена на две трети

7 часов назад
Непрекращающийся дождь в Благовещенске подтопил частный сектор

Непрекращающийся дождь в Благовещенске подтопил частный сектор

7 часов назад
Сергей Лавров - об отношениях России и Грузии и о запрете на авиаперелеты

Сергей Лавров - об отношениях России и Грузии и о запрете на авиаперелеты

8 часов назад
Рядовым и сержантам осенью увеличат денежное довольствие

Рядовым и сержантам осенью увеличат денежное довольствие

9 часов назад
Главой Еврокомиссии стала министр обороны ФРГ: Меркель и бундесвер отмечают победу

Главой Еврокомиссии стала министр обороны ФРГ: Меркель и бундесвер отмечают победу

10 часов назад
Число госпитализированных в лагере "Лучистый" возросло, среди них есть вожатые

Число госпитализированных в лагере "Лучистый" возросло, среди них есть вожатые

11 часов назад
В ООН обеспокоились новым законом об исключительности украинского языка

В ООН обеспокоились новым законом об исключительности украинского языка

11 часов назад
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

12 часов назад
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35

Трамп запретил продавать Турции истребители F-35

12 часов назад
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Умаге

Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Умаге

15 часов назад
"Игра престолов" претендует на рекордное количество статуэток "Эмми"

"Игра престолов" претендует на рекордное количество статуэток "Эмми"

15 часов назад
Тема номер один в Италии: украинцы покушались на Сальвини, Ярош грозит местью

Тема номер один в Италии: украинцы покушались на Сальвини, Ярош грозит местью

16 часов назад
Российские ЗРК могут стать весомым аргументом Турции в споре за кипрский шельф

Российские ЗРК могут стать весомым аргументом Турции в споре за кипрский шельф

16 часов назад
Триумф феминизма: Серена Уильямс зарабатывает вдвое больше Федерера

Триумф феминизма: Серена Уильямс зарабатывает вдвое больше Федерера

16 часов назад
Освобождение инопланетян отменяется: организатор штурма "Зоны 51" дал задний ход

Освобождение инопланетян отменяется: организатор штурма "Зоны 51" дал задний ход

17 часов назад
Amazon оценила полный доступ к истории браузера в 10 долларов

Amazon оценила полный доступ к истории браузера в 10 долларов

17 часов назад
Основоположника компьютерной науки изобразят на 50-фунтовой банкноте

Основоположника компьютерной науки изобразят на 50-фунтовой банкноте

17 часов назад
Такси сегодня: кто и на чем нас возит? Взлетят ли цены?

Такси сегодня: кто и на чем нас возит? Взлетят ли цены?

18 часов назад
Tesla обвиняется в зверской эксплуатации рабочих и отказе от контроля качества

Tesla обвиняется в зверской эксплуатации рабочих и отказе от контроля качества

19 часов назад
Huawei переключится со смартфонов на телевизоры

Huawei переключится со смартфонов на телевизоры

19 часов назад
В будущем вместо людей к врачу будут ходить аватары

В будущем вместо людей к врачу будут ходить аватары

19 часов назад