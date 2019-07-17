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Арктика – территория открытий 49 минут назад

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17 июля 201914:28

Арктическим регионам ПОРА наладить взаимодействие

Межрегиональное взаимодействие в российской Арктической зоне должно стать "системой координат" для новой арктической стратегии России. К такому выводу пришли участники заседании дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) 16 июля. Наиболее актуальными для Арктики они признали характерные для всех девяти арктических регионов следующие проблемы развития: неравномерность распределения ресурсов; моноспециализацию хозяйства и моноструктурный характер региональной экономики в целом; сырьевую экспортно-ориентированную модель развития; незначительную доля продукции с высокой добавленной стоимостью; наличие инфраструктурных ограничений для роста, куда включается неразвитость транспортной, энергетической, промышленной, сервисной инфраструктуры и низкая инновационность; доминирование отраслевого подхода; низкий уровень координации между видами экономической деятельности, а также значительный уровень риска для инвесторов.

Решать такие проблемы в одиночку крайне тяжело. На развитие российских арктических территорий нужны колоссальные финансовые и серьезные административные ресурсы, которые есть лишь у федерального центра.

"Задачи по освоению Арктики, которые сформулировал глава государства, носят стратегически-запредельный характер по напряжению. Это и национальные проекты, и программа опережающего воздействия Дальнего Востока, и стратегия развития АЗРФ. Философия региональности сегодня никак не может быть принята, так как это тупик", — отметил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации и первый заместитель председателя правительства республики Андрей Федотов.

Треть населенных пунктов в Арктике не имеют устойчивой круглогодичной связи с дорогами остальной части страны, подчеркивает директор Международной академии транспорта Виктор Досенко. Он предложил стратегию развития Арктики выстраивать именно от транспорта. Приоритетами развития должны стать и начало активного судоходства по Серморпути, развитие паромных перевозок и контейнерных морских перевозок в арктической зоне. Контейнерной линии на Северном морском пути нужен единый национальный оператор, настаивает руководитель направления АО "Арктический транспортно-промышленный узел "Архангельск" Валерия Андрусенко. По ее мнению, Росатом или Совкомфлот сейчас этим не готовы заниматься.

"Китайская компания Cosco Shipping в 2013 году начала тестовые рейсы, а в этом уже заявила 14 коммерческих. Может случиться так, что в ближайшем будущем у иностранных компаний окажется больше компетенций в области судоходства по СМП, чем у нас", – предупреждает она.

На федеральном уровне необходимо решать и проблемы туристической отрасли, считают участники дискуссии. Круизный туризм, особенно из Китая, является для Чукотки перспективным источником доходов, напомнил гендиректор чукотского фонда "Мост" Андрея Катаев. Большую проблему для развития круизного туризма, по его мнению, создает не только визовый режим, но и необходимость получать дополнительные разрешения.

Для развития необходимо развивать и международное сотрудничество, развивает тему и.о. исполнительного директора международной организации "Северный форум" Дарьяна Максимова. Сейчас в этой организации состоят 14 регионов разных стран, в том числе Кореи, США, Финляндии и Исландии. В рамках международного диалога обсуждаются вопросы развития энергетики, защите окружающей среды, образования, науки, социальные вопросы и сохранение здоровья.

Вывод по итогам дискуссии сделал модератор мероприятия, эксперт ПОРА по государственно-частному партнерству Александр Воротников.

Он с сожалением констатировал, что российская Арктическая зона не представляет собой сегодня единого целого из-за пространственной, коммуникационной, социально-экономической разобщенности субъектов. Только межрегиональное взаимодействие, которое должно охватить все сферы жизнедеятельности человека, послужить развитию образования, науки и культуры населения будет способствовать укреплению доверия и международного сотрудничества в Арктике. Оно также позволит сгладить контрасты развития внутри Арктической зоны.

"Все обозначенные проблемы и предложения по их решению должны найти отражение в Стратегии развитии Арктики до 2035 года, которую планирует в этом году представить Минвостокразвития", — подытожил Воротников.

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