В Иркутске обнаружена сеть подпольных казино. В ходе операции, проведенной сотрудниками СК, ФСБ и оперативниками управления экономический безопасности, задержаны их владельцы, сообщает ГТРК "Иркутск". Совокупный доход подозреваемых составил около двухсот миллионов рублей.

Как выяснило следствие, заведения открылись в 2012 году. Любителям рискнуть своими сбережениями предлагались рулетки, всевозможные игровые автоматы, покерные столы. Все оборудование было изъято оперативниками.

Уголовные дела переданы в суд. Владельцам казино предъявят обвинение по двум статьям УК.