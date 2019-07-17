Мертвые души: Мосгоризбирком нашли у кандидатов 340 подписей умерших людей

В ходе проверки подписных листов кандидатов в депутаты седьмого созыва Московской городской думы было обнаружено больше 340 подписей умерших людей, которые представили 12 кандидатов.

Как сообщил на пресс-конференции 17 июля председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, "лидером" по количеству "мертвых душ" стал претендент от партии "Возрождение России" Александр Загородних: он предоставил 174 "подписи" уже ушедших в мир иной.

"Если это перевести на структуру Вооруженных сил — это целый батальон умерших набрали". – отметил Горбунов.

В это же были замечены самовыдвиженец Иван Кульнев с 60 подписями умерших людей, Кирилл Гончаров (партия "Яблоко") — 46 таких подписей и Владимир Родионов (партия "Народный альянс") — 35.

Кроме них, сообщил глава Мосгоризбиркома, подписи умерших людей обнаружили у Александра Соловьева ("Справедливая Россия"), самовыдвиженцев Дмитрия и Геннадия Гудковых, Любови Соболь, Ивана и Александра Ждановых и Константинаса Янкаускаса, передает ТАСС.

Всего на предстоящие выборы Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидата, отказ получили 57 человек.

Каждому кандидату надо было собрать в свою поддержку около 5 тысяч подписей.



Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.