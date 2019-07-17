Найти живым шансов мало: поиски пропавшего пятилетнего россиянина продолжат суперищейки из Германии

В Польше уже неделю продолжаются поиски пропавшего пятилетнего российского мальчика. В ходе наземных операций обследовали более четырех тысяч гектаров. Опрошены сотни свидетелей, а также снята информация с уличных камер видеонаблюдения. Пока ребенка не удалось найти, но полицейские аналитики выработали несколько приоритетных версий и определили места, которые стоит подвергнуть более тщательному осмотру.

Ранее сообщалось, что в среду, 10 июля, отец забрал из дома дедушки и бабушки пятилетнего сына Давида Жуковского из городка Гродзиск-Мазовецкий, чтобы отвезти его к матери, а затем уехал в неизвестном направлении. Известно, что родители ребенка не живут вместе, но развод не оформляли. В день похищения мальчика труп мужчины был обнаружен на железнодорожном переезде. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью. Недалеко от тела обнаружили машину, в которой мальчика не оказалось.

Польским полицейским германские коллеги прислали двух суперищеек, которые способны обнаружить запах человека даже через несколько месяцев. В настоящее время следователям удалось в точности восстановить маршрут автомобиля, на котором отец уехал с ребенком, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал ТВН24.

Представитель Варшавской окружной прокуратуры Лукаш Лапчиньский рассказал, что все обстоятельства указывают на то, что отец мальчика действовал по ранее разработанному плану. В течение последних двух недель отец Давида не выходил на работу, где до этого был на хорошем счету. Также подтвердилась информация о том, что у мужчины был долг в размере около двухсот тысяч злотых (около 53 тысяч долларов), которые он проиграл в азартные игры.

Следствием установлено, что мужчина послал матери мальчика СМС, в котором написал, что своего сына она "никогда не увидит".

Польское издание Onet.pl сообщило, что в автомобиле отца мальчика, а также на его одежде, были обнаружены следы крови и мочи ребенка. Полиция сосредоточилась уже на поиске тела ребенка, поскольку надежд на то, что он еще жив, практически нет.

Поиски мальчика, имеющего российского гражданство, начались по сигналу матери и активизировались после того, как было найдено тело отца ребенка. Поиски Давида Жуковского признаны самой крупной операцией подобного рода в истории польской полиции, поскольку в них были задействованы сотни полицейских, солдат, пожарных, волонтеров.