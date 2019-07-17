Это тема для дискуссии: в Кремле прокомментировали статью спикера Госдумы

В Кремле заявили, что знакомы со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина с предложением внести изменения в Конституцию РФ, и считают данную инициативу темой для дискуссии.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов предложения председателя нижней палаты отечественного парламента, изложенные им в статье для "Парламентской газеты".

Володин, в частности, предложил рассмотреть участие Госдумы в формировании кабинета министров, для того чтобы нести свою долю ответственности за работу правительства.

Спикер ГД отметил, что подобные процедуры требуют внесения изменений в основной закон страны.