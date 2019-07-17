На выборы в Мосгордуму пойдут 233 кандидата

Мосгоризбирком утвердил список кандидатов, которые пойдут на выборы в Московскую городскую думу. Процедуру регистрации прошли 233 человека, из них 171 — представители партий, еще 62 — самовыдвиженцы. 57 кандидатов получили отказ, в основном из-за брака в подписных листах.

По словам главы столичного избиркома Валентина Горбунова, в ходе проверки документов было обнаружено почти 10 тысяч "призраков" — то есть, подписей несуществующих людей.

"Если нам представят документы, поступит жалоба, мы внимательно все перепроверим, если выявятся ошибки, мы будем трактовать (их) в пользу кандидатов. Но на сегодняшний день по тем цифрам, которые приводятся в решениях окружных комиссий, процент отбракованных подписей намного превышает 10 процентов", — заявил Горбунов.

Каждый самовыдвиженец должен был преодолеть муниципальный фильтр — заручиться поддержкой трех процентов избирателей в своем округе. В среднем нужно было собрать порядка пяти тысяч подписей. Теперь, когда список претендентов на места в Мосгордуме утвержден, кандидаты могут начинать агитацию. Сами выборы пройдут 8 сентября.