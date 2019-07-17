Следствие: по делу о крушении "Боинга" над Донбассом появились новые свидетели

В деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом появились новые свидетели.

По словам главы Совместной следственной группы Вилберта Паулиссена, в рамках расследования предпринимаются новые шаги. Он отметил, что такое развитие событий обнадеживает, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о своем разочаровании в том, как идет расследование крушения самолета рейса МН17 над Донбассом. По его словам, самолет Malaysia Airlines был сбит ракетой и это было сделано умышленно. Мохамад отметил, что человек, который это сделал, до сих пор не найден.

Трагический случай произошел 17 июля 2014 года. В тот день малайзийский Boeing летел из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение под Донецком на востоке Украины. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в случившемся ополченцев. Те, в свою очередь, ответили, что не располагают средствами, которые бы позволяли сбить воздушное судно на такой высоте.

В настоящее время следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе сообщается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а затем его вернули обратно.

Москва, в свою очередь, заявила о предвзятости следствия, выводы которого базируются только на данных, полученных от Украины.