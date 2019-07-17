Угон автомобиля спас женщину от изнасилования в Башкирии

Жительница башкирского Стерлитамака спаслась от насильника, угнав автомобиль нападавшего, сообщили в Следственном управлении Следкома по Башкирии.

32-летний иностранец стал фигурантом двух дел по статьям "Применение насилия опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и "Покушение на изнасилование"

По сообщению ведомства, в ночь на 14 июля подозреваемый подвез 33-летнюю женщину и ее подруг в ночной клуб Стерлитамака. После преступник предложил подвезти потерпевшую до дома, но вместо этого вывез ее на пустырь на территории Ишимбайского района и попытался изнасиловать.

Когда мужчина остановился на автозаправке и вышел, потерпевшая села за руль и уехала в Стерлитамак. Там она обратилась к сотрудникам ГИБДД, которые по горячим следам обнаружили подозреваемого. Преступник пытался скрыться на одном из складов на территории города. Во время задержания он оказал сопротивление и нанес сотруднику полиции несколько ударов руками и кирпичом по голове. Подозреваемый был задержан и госпитализирован с огнестрельным ранением в ногу.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, следствие продолжает устанавливать обстоятельства совершенного преступления.