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17 июля 201915:37

Российская армия получила крупную партию новейших "Калашниковых"

kalashnikov.com

Подразделения Центрального военного округа получили первую партию новейших автоматов АК-12. Она насчитывает около 8 тысяч единиц оружия. В ближайшее время все "Калашниковы" планируют испытать и пристрелять на полигонах в Алтайском крае, Новосибирской, Самарской и Челябинской областях, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на ЦВО.

АК-12 имеет целый ряд конструктивных отличий от легендарных предшественников. Так, например, у него вывешенный ствол, то есть он не касается цевья, что повышает точность и кучность стрельбы. Кроме того, автомату добавили еще один режим огня – по 2 патрона.

На крышке ствольной коробки и цевье появились универсальные планки Пикатинни для крепления всевозможного оборудования. Традиционный "открытый" прицел сменил "закрытый", характерный для западного оружия.

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