Убийца матери и бабушки предстанет перед судом в Севастополе

Молодой человек, обвиняемый в совершении двойного убийства собственных родственников, и совершении целого ряда других преступлений, предстанет перед судом в Севастополе.

По версии следствия, 31 января текущего года 17-летний юноша, в момент находившийся под воздействием наркотиков, поругался с собственной матерью.

Женщина укоряла сына за неправильный образ жизни. Возник конфликт, и молодой человек нанес матери несколько ударов ножом, а затем добил ее топором. Следующие убийство произошло практически сразу же после первого. Юноша избавился от свидетеля – собственной бабушки, расправившись с ней при помощи того же топора.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по городу Севастополю, помимо двойного убийства обвиняемый причастен к избиению и ограблению девушки, встреченной им на железнодорожной станции, краже из гаража собственного дяди и нападению на женщину, у которого он отобрал сумку возле своего дома.

Экспертами было установлено, что злоумышленник не страдает и не страдал психическими расстройствами, и полностью отдавал себе отчет в том, что делал.