Нет зрителей – нет денег: футбольным клубам отказано в призовых

Российская футбольная премьер-лига подтвердила, что основным показателем для клубов при распределении призовых денег является заполняемость трибун. 8% доходов Лиги будет распределяться в соответствии с этой концепцией и обязательно будут команды, которые не получат ничего.

"60% доходов распределяется по спортивному принципу в соответствии с занятым командой местом, — сообщил коммерческий директор РПЛ Павел Суворов. – Еще 32% распределяются в равных долях между клубами. Остальные 8% распределяются в соответствие с маркетинговыми критериями и основное в этом – заполняемость трибун".

Лига ввела этот показатель в минувшем сезоне и условие следующее: если клуб в среднем обеспечивает заполняемость трибун более 50%, то допускается к распределению этой части доходов. "Клубы, которые не обеспечивают посещаемость, просто не допускаются к распределению средств", — сказал Суворов.

По словам коммерческого директора РПЛ, которого цитирует РБК, у Лиги есть коммерческие циклы, в рамках, которого она реализует права, полученные от РФС: "Этот четырехлетний цикл мы должны потратить на то, чтобы обеспечить интерес зрителя. Еще три сезона мы будем действовать в рамках действующих договоров, которые подписали".