Дело о разбое: явки с повинной подписали трое ФСБшников из семи

Капитан ФСБ Российской Федерации Владимир Урусов, который обвиняется по делу о разбое, признал вину. Ранее явки с повинной также написали сотрудники спецслужбы Артур Власов и Хетаг Маргиев.

Еще один фигурант дела, боец спецподразделения "Альфа" Оболенский, как утверждает его адвокат, признает свою вину частично.

Сотрудник управления "К" ФСБ России Артур Власов, который занимался обеспечением безопасности в банковской сфере, оставлен в СИЗО до августа. Хетаг Маргиев находится под домашним арестом.

Гарнизонный суд 5 июля по подозрению в совершении преступления арестовал пятерых сотрудников ФСБ: Власова, Урусова, Чивкина, Карелина и Оболенского. Двое подозреваемых Капышкин и Маргиев были отправлены под домашний арест.

Сотрудникам ФСБ вменяется статья Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере". Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

По данным следствия, сотрудники ФСБ занимались вымогательством у организаций, которые специализировались на обналичивании денег. Отмечается, что число фигурантов достигло пятнадцати человек.