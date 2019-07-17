Профессию Бориса Стругацкого заверили справкой Союза писателей Петербурга

Союз писателей Петербурга подтвердил выдачей справки, что фантаст Борис Стругацкий при жизни входил в его состав. Она потребовалась для согласования эскиза памятной доски писателю, о чем РИА Новости рассказал депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский.

Он надеется, что процедура согласования теперь не займет много времени.

Ранее власти Петербурга затребовали у инициаторов установки памятной доски профессии Бориса Стругацкого. В комитете по культуре пояснили, что это требования закона, необходимые для исключения ошибок и неверных трактовок.

Борис Вишневский в разговоре с изданием "Фонтанка" заявил, что по его инициативе в честь братьев Стругацких назвали площадь, и для этого ранее никаких справок не потребовалось. Он добавил, что ситуация напоминает историю с поэтом Иосифом Бродским, который не смог предоставить справку о том, что является поэтом и поэтому был признан советскими властями тунеядцем.

Борис Стругацкий, скончавшийся в 2012 году, был известным отечественным писателем-фантастом, сценаристом и членом Союза писателей СССР. Вместе с братом Аркадием он написал свыше 25 популярных научно-фантастических романов, повестей и рассказов: "Пикник на обочине", "Обитаемый остров", "Трудно быть богом", "Понедельник начинается в субботу" и многих других. 50 лет Борис Стругацкий прожил в доме в Петербурге на улице Победы, дом 4.