Адвокат: расследуется "старое" дело Голунова, новых дел нет

В отношении Ивана Голунова Следственный комитет расследует "старое" уголовное дело, в рамках которого уголовное преследование журналиста было прекращено, но необходимо установить все обстоятельства произошедшего с ним.

Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Ранее он заявил, что его подзащитный был вызван в СК, но не было понятно, в связи с чем.

Как выяснилось, в Следственный комитет дело было передано из Генпрокуратуры. "Никаких новых уголовных дел нет", — уточнил адвокат.

При этом он сообщил, что уголовного дела в отношении полицейских, которые задерживали Голунова, не возбуждалось, передает "Интерфакс".

На вопрос, какие следственные действия по делу следствие планирует проводить в ближайшее время, Бадамшин отвечать не стал.

Он лишь прокомментировал, что после освобождения журналиста дело Голунова находилось в МВД "с соответствующим оперативным сопровождением".

В его рамках, фактически, проводилась проверка действий полицейских, которые задерживали журналиста, для дальнейшей передачи материалов в СК.