Парусный спорт. "Броненосец" в группе лидеров третьего этапа 52 Super Series

Отличным результатом открыла третий этап 52 Super Series команда яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец". После двух гонок, состоявшихся 16 июля в португальском Кашкайше, команда Владимира Любомирова занимает третье место. Впереди еще четыре гоночных дня.

После штилевых гонок на острове Менорка в июне, свежий океанский бриз Кашкайша порадовал флот из семи команд семи стран, которые вышли на старт третьего этапа 52 Super Series нынешнего сезона. В усиливающемся северном ветре, достигавшем 25 узлов, флот провел две динамичные гонки, завершившиеся очень интересными результатами.

Во-первых, победители 52 Super Series 2018 американцы на яхте Quantum Racing наконец-то "снова стали великими". После неудачного этапа в Испании, команда Эда Берда напомнила, с кем соперники имеют дело: 2-й и 1-й приходы. Причем, во второй гонке отрыв команды на финише составлял 240 метров, а вторым, кстати, пришел "Броненосец".

Для российской команды первый день также оказался удачным. После бронзы в предыдущем этапе экипаж Любомирова и Шиме Фантелы не собирается сбавлять обороты. С 4-м и 2-м приходами в первый день команда разделила вторую строчку в таблице с двумя соперниками.

"Борьба шла за каждый метр, к примеру, в первой гонке мы огибались пятыми, но сумели обойти "Феникс" и финишировать четвертыми, — говорит Владимир Любомиров, — во второй гонке, опять же, пятые на знаке, затем четвертые, но на вторую позицию вышли только на последнем отрезке – это был действительно запоминающийся полет на глиссировании!"

Стоит отметить, что соперники не отстают, невзирая на титулы и опыт лидеров. По результатам первого дня вторую строчку с "Броненосцем" делят победители прошлого этапа из турецкой Provezza. Соответственно, интрига, заложенная в результаты, обещает насыщенные следующие дни гонок в Кашкайше.