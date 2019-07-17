Военные инженеры испытывают саперного "Скорпиона"

Саперный робот "Скорпион" проходит испытания в инженерных войсках России. Этот дрон – дальнейшее развитие комплекса "Скарабей", который использовался в Сирийской Арабской Республике, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как поясняют создатели, новый робот предназначен как для саперной разведки, так и для обезвреживания мин-ловушек: "Скорпион" имеет специальный трал для активации нажимных датчиков и повреждения растяжек. Помимо этого, робот может дотащить заряд весом до 25 килограммов, чтобы что-нибудь подорвать или разрушить.

"Скорпион" – достаточно компактная система: вес — 20 килограммов, максимальная скорость по пересеченной местности – около 3 метров в секунду, заряда аккумуляторов хватает на 4 часа работы. Радиус действия пульта управления – около 1 километра.