Школы Екатеринбурга переведут на одну смену только к 2025 году

Екатеринбургские школы не смогут перейти на обучение в одну смену до 2021 года, сообщила начальник управления образования города Екатерина Сибирцева. Она уточнила, что в масштабах города к 2021 году начальную школу перевести первую смену в стопроцентном объеме не получится.

Как информирует "Вести Урал", в поручении президента Федеральному Собранию, учащиеся с первого по четвертый классы не должны быть разделены на первую и вторую смены. Однако демографическая ситуация в регионе улучшается, количество детей младшего возраста становится больше, чем старшеклассников. Необходимы разные условия для обучения, а школы строятся типовые.

В этом году в школы Екатеринбурга 1 сентября отправится 21 тысяча первоклассников. В микрорайонах Академический, Краснолесье, Солнечный складывается напряженная ситуация с записью в школу. Там проживает в два раза больше школьников, чем в среднем по городу. В управлении образования вынуждены предлагать места в соседних микрорайонах.

Таким образом, в мэрии рассчитывают, что только к 2025 году станет возможным перевести на первую смену всех учеников с 1 по 11 классы. Строительство школ ведется ударными темпами, каждый год сразу несколько учебных заведений вводятся в строй, — заверили в мэрии.